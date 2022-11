Migranti: Battilocchio (FI), da Ue piano Marshall per l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, responsabile Immigrazione del movimento azzurro, sottolinea che "grazie soprattutto all''insistente richiesta italiana, la questione migranti è finalmente sul tavolo Ue. Per noi - continua il parlamentare in una nota - la tematica della gestione dei flussi migratori non può avere altra cornice che quella comunitaria, con condivisione di oneri, responsabilità e solidarietà tra i 27 Stati. Il controllo delle frontiere ed il contrasto duro all'immigrazione clandestina è un presupposto irrinunciabile di ogni politica in materia, ma va unito ad un diverso approccio nei confronti dell'Africa. Lo proponiamo da tempo ed ora ribadiamo la richiesta con più forza: la commissione Ue deve lanciare un corposo piano Marshall per l'Africa, con risorse adeguate". (Com)