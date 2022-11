Cultura: Battaglia (Pd), Museo della Scienza è realtà, lo attendevamo da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Roma "attendeva da oltre 30 anni un Museo della Scienza e finalmente è realtà". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina Erica Battaglia del Partito democratico. "E' stato infatti presentato oggi in Campidoglio il concorso di progettazione per la realizzazione del polo museale, nell'ambito del processo di trasformazione urbana dell'ex caserma di via Guido Reni - spiega -. Sarà un grande spazio espositivo di 19 mila mq nel quartiere Flaminio, uno museo per la didattica, la partecipazione, la ricerca e il coinvolgimento non solo dei cittadini romani ma di tutti gli italiani. Ringraziamo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - prosegue -, l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor e il premio Nobel e presidente del Comitato scientifico del Museo, il professor Giorgio Parisi per aver avviato ufficialmente il percorso che porterà la Capitale ad avere questo polo museale moderno di rilevanza nazionale".(Com)