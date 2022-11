Regno Unito: critiche sindacati e Ong su accordo con Francia per fermare immigrazione nella Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sindacati e gruppi di sostegno ai rifugiati hanno dei dubbi sull'efficacia del nuovo accordo firmato oggi da regno unito e Francia per ridurre il numero di attraversamenti illegali della Manica su piccole imbarcazioni. Kevin Mills, un rappresentante sindacale del Pcs per il personale della Forza di frontiera nel Kent, ha affermato che non sembra esserci alcun piano per ridurre il numero di persone in arrivo sulle coste francesi e che desiderano raggiungere il Regno Unito. “Questo accordo non è sufficiente e la mancanza di dettagli è eloquente. Se ne fermi migliaia oggi e ne lasci andare la maggior parte, quanti ci riproveranno domani? Non c'è un piano, per quanto posso vedere", ha detto. Lucy Moreton, dell'Unione per i confini, l'immigrazione e le dogane (Isu), ha affermato che l'accordo non ha affrontato i "punti critici" mantenendo alti i numeri, come la riluttanza delle autorità francesi ad arrestare e detenere coloro che tentano di attraversare. Enver Solomon, a capo del Consiglio per i rifugiati, ha spiegato a sua volta che l'accordo non ha affrontato i fattori alla base del motivo per cui uomini, donne e bambini hanno intrapreso viaggi pericolosi per raggiungere il Regno Unito e il fatto che la maggior parte di coloro che cercavano di attraversare la Manica si è trovata a presentare una legittima domanda di asilo. "È necessario un accordo che si concentri sulla creazione di percorsi più sicuri, come il ricongiungimento familiare, e il lavoro con l'Ue e altri Paesi per trovare soluzioni per condividere la responsabilità di quella che è una sfida globale, poiché sempre più persone sono sfollate a causa della guerra, del terrore e della violenza", ha evidenziato Solomon. (Rel)