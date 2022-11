Usa: Amazon potrebbe licenziare migliaia di persone a partire da questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon potrebbe annunciare già questa settimana il licenziamento di circa 10 mila persone. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “New York Times” che i tagli interesseranno soprattutto le divisioni che si occupano dei dispositivi intelligenti come Alexa, il comparto del retail e il dipartimento delle risorse umane. Secondo le fonti, l’entità esatta dei tagli “rimane fluida”, ma si dovrebbe attestare intorno alle 10 mila persone: il tre per cento dei dipendenti corporate del gruppo, ma meno dell’un per cento della forza lavoro globale di Amazon, che considerando anche i lavoratori pagati all’ora si attesta a circa 1,5 milioni di persone. (Was)