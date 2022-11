Energia: dal Comune un sostegno a inquilini erp per cambiare elettrodomestici datati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano vuole consentire a chi abita nelle case popolari di sostituire gli elettrodomestici datati ed energivori con apparecchi di nuova generazione. Per questo obiettivo è stato pensato un contributo mirato agli inquilini, attraverso un avviso pubblico rivolto alle aziende del settore che potranno rispondere alla manifestazione d'interesse proponendo una scontistica. Sarà così possibile offrire, a chi abita negli alloggi Erp, una riduzione rilevante del prezzo di acquisto favorendo così la sostituzione degli apparecchi a cifre calmierate e l'abbattimento del dispendio energetico. Per l'iniziativa sarà previsto un importo pari a 400 mila euro. L'assegnazione della scontistica sarà realizzata attraverso un bando e con una convenzione stipulata dalle aziende con MM Spa, gestore del patrimonio abitativo, che adotterà tutti gli atti relativi alla procedura fino all'erogazione del contributo che avverrà invece a cura dell'Amministrazione Comunale. L'importo del contributo è pari al 50 per cento del costo totale sostenuto, da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 1.200 euro. (segue) (Com)