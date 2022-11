Energia: dal Comune un sostegno a inquilini erp per cambiare elettrodomestici datati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cifra potrà salire fino a 1.800 euro per gli inquilini "over 65" che abbiano rinunciato all'uso del gas o a beneficio degli appartenenti alle fasce di protezione e di accesso in sede di cambio alloggio disposto d'ufficio. Saranno ammesse al contributo le spese sostenute, presentando la fattura, da tre mesi antecedenti la pubblicazione del bando e fino alla data indicata nel bando stesso, per l'acquisto di dotazioni all'alloggio, arredi ed elettrodomestici e relativi servizi. Il contributo, versato direttamente sul conto corrente del richiedente, sarà concesso secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate fino ad esaurimento delle risorse e, comunque, per domande pervenute entro 90 giorni dalla data di pubblicazione. "Questo progetto è un passo importante per aiutare le persone che abitano nelle case popolari milanesi con risorse concrete – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa -. Permetteremo a molti inquilini di sostituire arredi ed elettrodomestici vetusti con nuove apparecchiature più sostenibili ecologicamente e che permetteranno di abbattere i consumi con un risparmio importante per le famiglie". (Com)