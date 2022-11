Egitto: importate 143 mila tonnellate di mais e soia da foraggio in cinque giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque giorni il governo dell’Egitto ha importato 143 mila tonnellate di mais e soia da foraggio, dal valore di circa 67 milioni di dollari. Lo ha riferito il ministero dell’Agricoltura egiziano, specificando che sono giunte nel Paese 104 mila tonnellate di mais e 39 mila tonnellate di semi di soia. Tuttavia, il carico è rimasto all’interno dei magazzini del porto, vista l’impossibilità dei commercianti di pagare in dollari, a sua volta conseguenza della mancata fornitura di valuta estera da parte delle banche egiziane. Le quantità di mais e soia da foraggio degli ultimi giorni vanno ad aggiungersi a quelle importate nell’arco delle ultime tre settimane, pari in totale a 374 mila tonnellate di mais e 124 mila tonnellate di semi di soia, oltre ad additivi per mangimi, per un valore totale di circa 238 milioni di dollari. Come sottolineato dal ministero dell’Agricoltura egiziano, mais e soia costituiscono gli ingredienti principali per i mangimi per pollame e animali da allevamento. (Cae)