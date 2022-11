Migranti: "Le Monde", autorità francesi ignorarono Sos dei 27 morti nella Manica nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi ignorarono le richieste di soccorso lanciate dai 27 migranti morti il 24 novembre del 2021 nelle acque della Manica mentre cercavano di raggiungere il Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde" riportando i risultato di un'inchiesta. I migranti chiamarono per la prima volta il Centro regionale operativo di sorveglianza e di salvataggio marittimo del dipartimento del Pas-de-Calais (Cross) all'1:48 di notte. "Inviatemi la vostra posizione adesso, vi mando una nave di soccorsi non appena possibile", disse in quell'occasione una operatrice. Dalle indagine è emerso che i passeggeri dell'imbarcazione inviarono la loro posizione senza però mai ricevere gli aiuti. Nonostante si trovassero in acque francesi, il Cross aveva allertato le autorità britanniche chiedendo loro di intervenire. "Ah bhè, non ci senti, non sarai salvato. Hai i piedi nell'acqua, bhè non ti ho chiesto io di partire", si sente dire da un'operatrice nelle registrazioni. Diverse associazioni francesi attive nell'assistenza dei migranti a Calais hanno commentato le rivelazioni attaccando Parigi per quanto avvenuto. (Frp)