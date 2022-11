Usa: sparatoria all’Università della Virginia, responsabile catturato dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christopher Darnell Jones, lo studente responsabile della sparatoria avvenuta ieri sera nel campus principale dell’Università della Virginia, a Charlottesville, a seguito della quale sono morte tre persone, è stato catturato dalle forze dell’ordine. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia del campus, Tim Longo. L'università è rimasta chiusa e tutte le lezioni in programma per oggi sono state cancellate. (Was)