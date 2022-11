Veneto: assessore Sanità, nessun ritardo su bando medicina generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli scorsi giorni la Fimmg Veneto in una nota ha espresso il proprio disappunto per il ritardo nella pubblicazione Bando di Concorso per l'ammissione al corso formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2022-2025. "Non c'è alcuna inerzia della regione Veneto nell'indizione del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025. Credo che anche la Fimmg sia al corrente che tutte le Regioni sono allineate per uscire in modo coordinato con il bando ordinario, ma ci sono alcune questioni che devono ancora essere risolte a livello nazionale" ha risposto l'assessore alla Sanità regionale Manuela Lanzarin. "Per quanto mi riguarda confermo che in Veneto i pensionamenti previsti tra il 2023 e il 2025 sono 462 - ha poi spiegato - contro 700 giovani medici che si diplomeranno nello stesso periodo. Non c'è quindi nessun ritardo e nessuna diminuzione dei numeri programmati". Oggi "c'è la copertura finanziaria ma non il riparto tra le regioni e manca ancora la convergenza sui fondi previsti dal cosiddetto 'decreto Calabria', per il quale lo schema di avviso non è ancora in commissione Salute delle Regioni in quanto manca la comunicazione da parte del ministero sul numero di posti e sull'utilizzo dei fondi entro il 31 dicembre 2022. Ricordo peraltro che la scadenza ultima per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è fissata entro dicembre 2022", ha concluso l'assessore Lanzarin. (Rev)