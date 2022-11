Tlc: settore chiede interventi immediati. Governo apre su Iva e classificazione energivore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più strategico per la vita stessa e l’indipendenza di un Paese, il settore delle telecomunicazioni vive oggi una fase complicata nonostante gli operatori continuino a credere nel futuro, investendo ingenti risorse ma chiedendo anche interventi normativi, a cominciare dalla riduzione dell’Iva sui servizi digitali e la classificazione di aziende “energivore”, con tutti i sussidi che ne derivano. E’ il quadro che emerge dal Forum nazionale delle telecomunicazioni, organizzato oggi a Roma da Asstel, che ha visto la partecipazione di tutti gli attori del comparto e una nutrita rappresentanza del nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La giornata di lavori nella sedere romana dell’università Luiss è stata l’occasione per tracciare un quadro di un comparto che per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, rappresenta “una leva strategica fondamentale per sostenere la competitività e la modernizzazione del Paese”. Un filiera che deve essere “completa ed in linea con obiettivi Pnrr” e dunque deve essere una priorità “assicurare entro il 2026 il completamento degli investimenti per le infrastrutture di rete ad alta velocità”. Questo rimuovendo “i vincoli della burocrazia”. (segue) (Rin)