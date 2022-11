Tlc: settore chiede interventi immediati. Governo apre su Iva e classificazione energivore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma a tracciare un quadro fosco della situazione è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti. Il successore di Vittorio Colao ha parlato di “una situazione imbarazzante” ereditata dal precedente esecutivo sul Piano Italia 5G ma anche sul Piano per la banda ultra larga che “non è in condizioni migliori se si guarda alla tempistica di realizzazione. Appare francamente poco credibile - ha incalzato il sottosegretario - che Open Fiber sia in grado di realizzare i lavori nelle Aree grigie nei tempi previsti dal Pnrr, se non è stata in grado neanche di fare quelli nelle Aree bianche, accumulando così enormi ritardi”. Una situazione complessa che richiede, secondo il sottosegretario, “una nuova visione per il settore, di lungo periodo per il futuro dell'intero settore, che fino ad oggi è venuta meno” e per questo motivo verrà convocato “quanto prima” un tavolo con gli amministratori delegati dei principali operatori italiani. Fra questi ci sarà certamente Mario Rossetti, amministratore delegato di Open Fiber, che sui ritardi evocati dal sottosegretario ha spiegato che “la macchina operativa sta avendo un’accelerazione per fare in modo di recuperarli: stiamo facendo molto” anche perchè il tema della connessione di tutto il territorio ha valore “sociale”. (segue) (Rin)