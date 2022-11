Tlc: settore chiede interventi immediati. Governo apre su Iva e classificazione energivore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In materia di connessione e banda ultra larga è intervenuto anche il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che dal palco ha voluto ribadire la necessita che la rete “sia a controllo pubblico”, assicurando che “il governo avrà una strategia di politica industriale, quella che fino a qui è mancata” anche alla luce dei “ritardi nella realizzazione della rete stessa”. Ma la priorità, ha assicurato, è garantire che “nessun cittadino resti indietro”. Nessun accenno invece ai limiti elettromagnetici, tema sollevato da Gianluca Corti, amministratore di Wind Tre. “Senza una revisione - ha paventato - non avremo il 5G vero in Italia. Siamo rimasti gli unici” ad avere limiti così bassi “e questa è una scelta autolesionista”. (segue) (Rin)