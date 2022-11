Tlc: settore chiede interventi immediati. Governo apre su Iva e classificazione energivore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tralasciando ritardi e vincoli burocratici, secondo le aziende il vero problema sono gli interventi per il settore, annunciati per i prossimi anni ma che devono arrivare “adesso”. A cominciare dalla riduzione dell’Iva sui servizi digitali e la classificazione di aziende energivore. “Non possiamo aspettare il 2024 per alcuni interventi perchè il tempo di agire è adesso”, ha scandito l’amministratore delegato e direttore generale di Tim, Pietro Labriola, cui ha fatto eco l’amministratore delegato di Vodafone, Aldo Bisio, per cui tali interventi “non sono rimandabili” altrimenti “si bloccano gli investimenti”. Investimenti che, a giudicare dai numeri del rapporto Asstel rimangono ingenti: nel 2021 sono stati 7.2 miliardi di euro (oltre 600 milioni di oneri per frequenze). Questo al netto di altri numeri meno gratificanti. Il 2021, infatti, è stato un anno in cui sono cresciuti i volumi di traffico dati, con +15 per cento per il traffico dati fisso e +28 per cento per quello mobile, ma anche di un ulteriore peggioramento dei ricavi del settore: complessivamente, dal 2010 al 2021, hanno fatto registrare un calo del 33 per cento. (segue) (Rin)