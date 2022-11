Tlc: settore chiede interventi immediati. Governo apre su Iva e classificazione energivore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad incidere su questi risultati anche l’aumento del costo dell’energia. Nel 2021, come chiarito dal presidente di Asstel, Massimo Sarmi, “i consumi hanno superato i 4,3 TWh e collocano il settore tra quelli a maggiore consumo”. Tuttavia, poiché le telecomunicazioni non rientrano nella categoria dei cosiddetti settori energivori “non possono accedere alle misure specifiche ad essi dedicati”. A tranquillizzare le aziende su questo è tema è stato però il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle finanze, Federico Freni, che ha definito inspiegabile il perché le aziende delle telecomunicazioni “notoriamente energivore” non possano accedere ai contributi specifici. Anche sull’Iva, si registra una comunione con gli operatori, al netto della realtà: “La riduzione sui servizi digitali è qualcosa che serve al settore e segue le indicazioni europee verso cui dovremo andare per forza”. Ma, ha ricordato il sottosegretario, non è stato ancora fatto “perché costa”. (Rin)