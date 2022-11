Veneto: Bigon e Zottis (Pd), inaccettabile ritardo regionale su bando concorso per medici medicina generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'onda di quanto dichiarato da Fimmg Veneto negli scorsi giorni "è inaccettabile che, nel pieno della crisi per la carenza di medici di famiglia, la Giunta si consenta pure il lusso di non pubblicare ancora il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale 2022-2025 di formazione specifica in Medicina generale". Lo hanno dichiarato Anna Maria Bigon e Francesca Zottis, consigliere regionali del Partito democratico e componenti della commissione consiliare Socio-sanitaria. "Si tratta di una mancanza grave, sintomatica di un atteggiamento di abbandono di una delle più palesi emergenze che si stanno verificando in Veneto. I numeri, emersi anche dalla nostra recente ricerca, dimostrano che se non viene posto immediatamente un argine, il fenomeno della carenza di medici di medicina generale è destinata a ripercuotersi con effetti sempre più pesanti sui cittadini, ai quali di fatto viene negato il diritto di ricevere servizi e assistenza dalla sanità pubblica", hanno poi concluso le consigliere democratiche.(Rev)