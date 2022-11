Montenegro: Consiglio agenzia media, emittente serba trasmette odio e intolleranza verso nostri membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Agenzia per i media elettronici (Saem) del Montenegro chiederà all'organismo di regolamentazione dei media elettronici in Serbia (Rem) di avviare una procedura per determinare le responsabilità dell'emittente televisiva "Happy TV", con sede in Serbia. "Happy TV" è accusata di "trasmettere in modo inequivocabile e continuo contenuti che incitano all'odio, all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti di membri di nazionalità montenegrina" e di "aver violato gli standard prescritti dalla Convenzione sulla televisione transfrontaliera". Lo riporta un annuncio dello stesso Consiglio dell'Agenzia per i media elettronici, ripreso dalla testata montenegrina "Pobjeda". (Seb)