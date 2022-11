Piemonte: Regione punta a finanziare tutti i sette ospedali necessari per il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intento è quello di avere le disponibilità per finanziare i progetti di tutti e sette i nuovi ospedali ritenuti necessari in Piemonte. L'autorizzazione ad attivare, in caso di necessità, 30 milioni di mutui inseriti con l’emendamento 494 nella Variazione di Bilancio 22-24, servirà a integrare i fondi messi a disposizione dalle singole Asl, per progettare i nosocomi di rispettiva competenza. Lo hanno reso noto gli assessori Piemontesi Andrea Tronzano (Bilancio) e Luigi Icardi (Sanità), rispondendo alle perplessità espresse dalle opposizioni in Consiglio regionale durante le Commissioni congiunte I e IV che si sono svolte oggi. Le opposizioni hanno posto il problema dei finanziamenti, ritenuti insufficienti per realizzare tutte le opere necessarie. (Rpi)