Ucraina: Borrell, missione Ue addestramento esercito ucraino operativa entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi aspetto che la missione di assistenza e addestramento Ue all'Ucraina sarà operativa entro la fine del mese". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa alla fine del consiglio Affari esteri di Bruxelles. "L'Unione europea sarà al fianco dell'Ucraina fino alla sua vittoria e questa sarà basata sui parametri decisi dall'Ucraina. Ne abbiamo parlato anche con il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba", ha detto. "Fino ad allora, staremo uniti nel supporto all'Ucraina. La prova di questo è il lancio dell'azione militare di assistenza di oggi, con lo scopo di addestrare un minimo di 15 mila soldati ucraini", ha aggiunto Borrell. "È stato deciso, accordato e implementato in tempi record. È la prima volta che vedo un'operazione militare di assistenza che viene approvata e attuata così velocemente. Mi aspetto l'inizio dei lavori avvenga entro la fine del mese", ha concluso. (Beb)