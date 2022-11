Norvegia-Italia: l’Appia antica in mostra a Oslo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’Istituto italiano di cultura a Oslo ospiterà la mostra “Appia antica. In viaggio attraverso la storia”. Lo ha reso noto l’ambasciata d’Italia a Oslo. La mostra espone il Parco dell’Appia antica osservato attraverso gli scatti realizzati dal pluripremiato fotografo italiano Andrea Frazzetta nell’ambito del reportage “Reviving the Road to Rome”, realizzato insieme a Nina Strochlic per il “National Geographic Magazine”. Nelle immagini appare la bellezza senza tempo della regina delle strade, con i suoi millenari monumenti immersi nell’agro romano, le pazienti attività di cura volte a conservare il patrimonio archeologico, la spontaneità di una quotidiana e abituale convivenza tra i cittadini romani e il loro glorioso passato. (segue) (Sts)