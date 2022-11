Norvegia-Italia: l’Appia antica in mostra a Oslo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra, a cura dell’Istituto italiano di cultura a Oslo e del Parco archeologico dell’Appia antica, si aprirà giovedì 17 novembre in una serata che prevede interventi a cura di rappresentanti del Parco medesimo (Lorenza Campanella), del Parco regionale (Francesca Mazzà), del dipartimento Turismo della regione Lazio (Erica Peroni e Roberto Battista) e di Claudia Sonego, guida turistica a Roma e nel Lazio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del ricco calendario di eventi previsti a Oslo dall’ambasciata d’Italia, in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura, in occasione della VII edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, dedicata al tema “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute della persona e la tutela del Pianeta”. (segue) (Sts)