Norvegia-Italia: l’Appia antica in mostra a Oslo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono particolarmente soddisfatto di questa iniziativa che vede una proficua collaborazione tra enti diversi uniti allo scopo di promuovere presso il pubblico norvegese il nostro meraviglioso patrimonio storico e culturale. Non dimentichiamo che ancora oggi oltre il 90 per cento del turismo romano non oltrepassa le mura aureliane, fermandosi entro la Porta di San Sebastiano, in origine ‘Porta Appia’, perdendo così l’occasione di conoscere uno dei luoghi più suggestivi della capitale”, ha spiegato il direttore del Parco dell’Appia antica, Simone Quilici. “Ringrazio quindi l’ambasciatore, Stefano Nicoletti, e la direttrice dell’Istituto italiano di cultura, Raffaella Giampaola, per averci fornito l’occasione di estendere a nuovi pubblici la conoscenza dell’antica via Appia, attualmente al centro di una importante operazione di recupero e valorizzazione dell’intero tracciato da Roma a Brindisi promosso dal ministero della Cultura in vista della sua prossima iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale Unesco”, ha continuato Quilici. (Sts)