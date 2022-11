Regno Unito: ex economista Banca d'Inghilterra, Brexit è causa principale dell'austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit è la principale ragione per cui il Regno Unito ora deve affrontare un nuovo periodo di austerità. Lo ha affermato Michael Saunders, ex funzionario della Banca d'Inghilterra, che aveva lavorato come componente esterno del comitato di politica monetaria dell'istituto. "L'economia del Regno Unito nel suo insieme è stata danneggiata in modo permanente dalla Brexit", ha spiegato Saunders, secondo cui l'uscita dall'Unione europea "ha ridotto significativamente la produzione potenziale dell'economia, eroso gli investimenti delle imprese". "Se non avessimo avuto la Brexit, probabilmente questa settimana non parleremmo di un budget di austerità", ha aggiunto. "La necessità di aumenti delle tasse, tagli alla spesa non ci sarebbero, se la Brexit non avesse ridotto così tanto la produzione potenziale dell'economia", ha proseguito Saunders. (Rel)