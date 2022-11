Farnesina: ambasciata Abu Dhabi pubblica volume su contributo Italia a paesaggio urbano e industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi in collaborazione con Skira Editore (Milano, 2022) ha pubblicato il libro The Italian Legacy in the United Arab Emirates: The Urban and Industrial Landscape. L’opera, a cura di Lucia Pizzinato, ripercorre il contributo dell’architettura e dell’ingegneria italiana nello sviluppo del paesaggio urbano e industriale degli Emirati Arabi Uniti dal 1971 ad oggi, si legge oggi sul sito internet della Farnesina. Il libro, frutto di un approfondito lavoro di ricerca nel territorio, è corredato da un’ampia galleria di fotografie e testi illustrativi di quarantasei progetti realizzati da aziende, imprese e studi di architettura italiani rappresentativi delle eccellenze produttive del nostro Paese negli Emirati. Dai grandi impianti energetici, alle infrastrutture e alle architetture che contraddistinguono il paesaggio in costante evoluzione e rapida trasformazione delle città di Abu Dhabi e Dubai. Per l’ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, “il volume è una testimonianza efficace di quanto l’Italia abbia contribuito allo straordinario sviluppo industriale e architettonico degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un connubio che si basa sulla forte domanda di prodotti, design e progetti italiani presente negli Emirati fin dalla loro costituzione. La forte e convinta richiesta di Made in Italy non solo sostiene il nostro export e i nostri servizi in questo dinamico mercato, ma ci rende anche orgogliosi per aver contribuito a plasmare il paesaggio architettonico di questo splendido Paese geograficamente così lontano, eppure umanamente così vicino, all’Italia”. (segue) (Res)