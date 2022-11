Farnesina: ambasciata Abu Dhabi pubblica volume su contributo Italia a paesaggio urbano e industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti e dello stabilimento dei rapporti diplomatici tra Italia ed Emirati ed Expo 2020 Dubai, il libro mette in luce il rapporto di collaborazione costante tra i due Paesi. Lo stretto legame che unisce gli Emirati Arabi Uniti all’Italia è ricordato nella prefazione di Zaki Nusseibeh, consigliere culturale del presidente degli Emirati, e nel testo di apertura dell’ambasciatore Nicola Lener (in carica 2019–2022). Il volume The Italian Legacy in the United Arab Emirates: The Urban and Industrial Landscape è stato presentato in anteprima venerdì 11 novembre in occasione della Fiera internazionale del Libro di Sharjah, cui l’Italia ha partecipato come Paese ospite d’onore (2–13 novembre 2022 Expo Sharjah). La curatrice, Lucia Pizzinato, e il fotografo Michele Nastasi (autore di alcune foto del libro) hanno dialogato in merito alle metodologie di ricerca e alla rappresentazione fotografica del paesaggio. Skira Editore Editions d’Art Albert Skira, nota anche semplicemente come Skira, è una casa editrice fondata nel 1928 con sede in Italia. L’azienda è nota soprattutto per i suoi libri d’arte e sull’arte, con una dedizione costante alla qualità delle immagini e della confezione. (Res)