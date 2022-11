Usa-Cina: Biden, Xi né conciliante né aggressivo, l’importante è esserci capiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle relazioni internazionali il pericolo più grande è “l’incomprensione”, ma oggi il presidente cinese Xi Jinping è stato “franco e diretto”, così come in passato, e si è mostrato disposto al compromesso. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al termine dell’incontro con l’omologo avvenuto alla vigilia del vertice G20 di Bali, in Indonesia. Il capo della Casa Bianca, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ha detto di aver trovato Xi “né più conciliante, né più aggressivo del solito”. “È stato diretto come lo è sempre stato in passato, l’importante è esserci capiti. In tre ore e mezzo abbiamo coperto un enorme numero di questioni”, ha spiegato Biden, sottolineando come le due parti abbiano stabilito un meccanismo per le consultazioni bilaterali in caso d’emergenza.(Fim)