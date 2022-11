Russia: viceministro Esteri Vershinin incontra nuovo ambasciatore Ue, al centro accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin, ha avuto oggi un incontro con il nuovo ambasciatore dell'Ue a Mosca, Roland Galharague. Come ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota, le parti hanno discusso le problematiche di sicurezza alimentare e altre questioni dell'agenda internazionale. Secondo il comunicato del dicastero, Vershinin ha sottolineato la necessità di una completa attuazione dell'accordo sul grano, che include sia "l'iniziativa del Mar Nero" per esportazioni del grano ucraino via mare sia, a parità di condizioni, un memorandum d'intesa tra la Russia e il segretariato delle Nazioni Unite per promuovere i cereali e i fertilizzanti russi sui mercati mondiali.(Rum)