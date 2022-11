© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Madrid centinaia di migliaia di persone in strada per difendere la sanità pubblica contro le politiche di privatizzazione della destra. Un monito severo a proteggere il diritto alla salute che non può diventare un privilegio per pochi". Lo scrive su Twitter la senatrice del Movimento cinque stelle, Mariolina Castellone. (Rin)