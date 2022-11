Milano: violenza sessuale di gruppo in motel a Cornaredo, tre arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorava come “ragazza immagine” presso un locale in zona corso Como a Milano, la 23enne vittima di una violenza sessuale di gruppo per la quale sono stati arrestati tre cittadini albanesi. Sarebbe stato il proprietario della discoteca a “tranquillizzarla” dicendole che l’uomo di 23 anni conosciuto la sera del 3 maggio era “un bravo ragazzo” e anche per questo lei lo avrebbe seguito nel motel di Cornaredo “volontariamente”. Una volta lì, però, li avrebbero raggiunti anche il fratello e il cugino dell’uomo, e la donna sarebbe stata violentata più volte ininterrottamente dalle 5:30 del mattino fino alle 14. In mattinata i carabinieri si sarebbero presentati presso la struttura per identificare il 23enne - già condannato per stalking nei confronti dell’ex fidanzata -, ma la ragazza non sarebbe stata in grado di denunciare quanto stava accadendo. La vittima, inoltre, ha riferito di essersi accorta che durante gli abusi venivano scattate delle fotografie. Come scrive il gip di Milano Alessandra Di Fazio nell’ordinanza, “al di là della loro storia criminale, le modalità di commissione dei fatti” denotano “una spregiudicatezza notevole e un’assenza assoluta di autocontrollo, accresciuta anche dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tra l’altro desta particolare allarme sociale che i fatti per i quali si procede siano stati commessi in occasione della scarcerazione” del 23enne, il quale “voleva festeggiare la sua liberazione e nonostante i controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Corsico nella stanza in cui si è consumata la violenza sessuale, circostanze entrambe che depongono per un’insofferenza e noncuranza al rispetto dei precetti penali”.(Rem)