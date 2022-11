Iran: Consiglio dell'Ue aggiunge 29 persone e tre entità in lista sanzionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Vahid Mohammad Naser Majid, capo della polizia cyber iraniana, è stato compreso nella lista per la sua responsabilità nell'arresto arbitrario di persone che hanno espresso critiche online al regime iraniano. Infine, l'Ue ha designato anche il ministro degli Interni iraniano, Ahmad Vahidi, che è anche a capo della Lef, per aver commesso gravi violazioni dei diritti umani. Le misure imposte oggi consistono in un divieto di viaggio e nel congelamento dei beni. Inoltre, ai cittadini e alle aziende dell'Ue è vietato mettere fondi a disposizione delle persone ed entità elencate. Il regime di sanzioni contro i diritti umani in Iran comprende anche il divieto di esportare nel Paese attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e attrezzature per il monitoraggio delle telecomunicazioni. (Beb)