Viabilità: Uguccioni, Rho-Monza importante tassello nel sistema infrastrutture, ma c’è ancora molto da fare

- “Un importante tassello si aggiunge al complesso sistema delle infrastrutture stradali del Nord Milano. Molto rimane da fare però, è necessario che vengano realizzati in tempi celeri gli svincoli e un adeguato sistema di complanari. Inoltre si deve seguito alle giuste richieste dei sindaci dei comuni lambiti da questa infrastruttura, che hanno individuato una serie di interventi di mitigazione tesi a garantire la necessaria sicurezza e tutela ambientale. È solo attraverso l'ascolto del territorio, in una logica di leale collaborazione istituzionale, che si può raggiungere l'obiettivo di coniugare lo sviluppo alla sostenibilità, è questa la sfida che attende questa area che è tra le più complesse e dinamiche del Paese”. Lo afferma in una nota la consigliera delegata alla Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana, Beatrice Uguccioni, commentando l'inaugurazione della "Rho-Monza", arteria stradale che insieme SP ex SS35 Milano-Meda della Città metropolitana di Milano costituisce una delle pietre angolari dei collegamenti tra l'area metropolitana milanese e la Brianza.(Com)