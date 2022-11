Veneto: Federazione Bcc del Nordest in crescita in primi nove mesi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione delle Bcc del Nordest, composta dalla Banca Adria Colli Euganei, Banche Venete Riunite, Banca Prealpi SanBiagio, Banca del Veneto Centrale, Cortina Banca ha pubblicato i dati di attività relativi ai primi nove mesi dell'anno. "I risultati confermano la capacità delle banche di realizzare una consistente redditività anche in un contesto economico generale particolarmente complesso. Tali risultati sono stati raggiunti grazie ad un modello di business diversificato e orientato a rispondere ai bisogni dei diversi segmenti della nostra clientela", ha commentato Lorenzo Liviero, presidente della Federazione del Nord Est. L'analisi ha restituito che fino al 30 settembre 2022, gli utili sono pari a 90,6 milioni di euro (+79,17 per cento). Per quel che riguarda i prestiti a famiglie e imprese, la principale clientela della Federazione, si sono attestati a 6,65 miliardi di euro(+5,74 per cento). La raccolta diretta ha raggiunto 8,81 miliardi di euro (+1,39 per cento). (Rev)