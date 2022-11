Milano: inaugurati oggi i nuovi laboratori di ricerca del Politecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inaugurati oggi i nuovi laboratori di ricerca del Politecnico di Milano, nati grazie all'accordo di collaborazione con Regione Lombardia, per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. I laboratori hanno come obbiettivo la progettazione di materiali avanzati e sostenibili, a servizio di due grandi sfide per la manifattura avanzata: lo sviluppo di nuove soluzioni per stampa 3d in ambito biomedicale e lo studio di soluzioni innovative per l'energy storage a supporto della transizione energetica. I laboratori sono tra le infrastrutture più avanzate d'Europa per lo studio dei nanomateriali, grazie all'installazione di uno dei primi sistemi al mondo di biostampa 3D per tessuti vascolarizzati e alla presenza di laboratori ai raggi X all'avanguardia. I laboratori sono stati inaugurati alla presenza della Professoressa Donatella Sciuto, Prorettrice vicaria del Politecnico di Milano con delega alla ricerca e rettrice eletta per il sessennio 2023/2028, di Dario Sciunnach dirigente istruzione, università, ricerca di Regione Lombardia e di Marijana Đaković, presidente dell'European crystallographic association. (segue) (Com)