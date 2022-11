Milano: inaugurati oggi i nuovi laboratori di ricerca del Politecnico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo intervento, che Regione ha sostenuto con 1,7 milioni di euro, abbiamo permesso al nostro sistema universitario di dotarsi di strumentazioni d'avanguardia, tecnologie uniche in Europa, con cui possono sostenere la competizione con i migliori centri di ricerca internazionali – ha dichiarato il Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - Stiamo finanziando attività di ricerca di frontiera su tre tematiche strategiche avanzate: soluzioni per l'energy storage, sviluppo materiali avanzati e sostenibili e biostampa 3d. Investire in ricerca e nelle nostre Università, che sono tra le migliori al mondo, è la strada giusta per il futuro" ha concluso Sala. "I laboratori sono l'anima e il cuore della ricerca, strutture di eccellenza che permettono alla nostra università di posizionarsi tra le migliori in Europa e al nostro territorio di crescere puntando sull'innovazione come elemento caratterizzante. La Lombardia, uno dei quattro motori d'Europa, investe sullo sviluppo e lo fa nella direzione delle grandi sfide: quella dei materiali avanzati rappresenta un vantaggio essenziale per la crescita dell'industria manifatturiera. Con questo accordo si rafforza ulteriormente la collaborazione tra Politecnico di Milano e Regione Lombardia, un'intesa solida su temi d'avanguardia" – afferma la Prof.ssa Donatella Sciuto, Prorettrice vicaria del Politecnico di Milano con delega alla Ricerca e Rettrice eletta per il sessenni0 2023/2028. (segue) (Com)