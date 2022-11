Milano: inaugurati oggi i nuovi laboratori di ricerca del Politecnico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno dei laboratori è possibile progettare materiali avanzati, innovativi e sostenibili, attraverso l'ingegnerizzazione della struttura cristallina, il Crystal Engineering: l'indagine strutturale al servizio dell'ottimizzazione delle proprietà dei materiali avanzati, rilevanti per le più avanzate applicazioni tecnologiche. Nello specifico i laboratori sono specializzati nella biostampa 3D e nelle tecnologie elettrochimiche per l'accumulo di energia. I risultati che saranno ottenuti consentiranno al Politecnico di Milano di posizionarsi tra le università di ricerca leader in Europa e nel mondo negli ambiti delle scienze della vita, la manifattura avanzata, la strutturistica chimica e dei materiali e le nanotecnologie al servizio della transizione energetica verso la decarbonizzazione e l'utilizzo delle energie rinnovabili. L'inaugurazione di oggi rientra in un percorso nato nel marzo 2021 con la firma di un accordo fra la Regione Lombardia e il Politecnico di Milano. Sulla base di una misura per la ripresa economica post-Covid, le due istituzioni si impegnavano a sviluppare, in co-finanziamento, infrastrutture di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Una delle tappe di questo percorso è stata lo sviluppo di POLIQI - POLItecnico Quantum Infrastructure, una rete per lo scambio di "chiavi quantistiche" basata su 5 nodi disposti nel tessuto urbano di Milano, che utilizza come canale di comunicazioni le fibre ottiche già installate in città. Più di 4 milioni di euro è il costo complessivo degli interventi previsti dall'Accordo con il Politecnico di Milano, che contribuisce alla realizzazione del progetto con un significativo investimento. (Com)