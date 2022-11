Lombardia: inaugurato oggi il completamento della tangenziale A52 Rho-Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- L'opera che inauguriamo oggi assume una importanza strategica in quanto costituisce un'alternativa al tratto urbano della A4 costantemente congestionato. È stata completata grazie alla perseveranza e nonostante le difficoltà che hanno interessato questi ultimi anni fra pandemia e aumenti dei prezzi. Una grande opera per la Lombardia, per il Paese". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'inaugurazione del completamento del tratto conclusivo della tangenziale Nord a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Tra i presenti anche il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini; il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile), Stefano Bolognini (sviluppo città metropolitana), Romano La Russa (sicurezza) e il sottosegretario regionale Marco Alparone. L'intervento di riqualificazione costituisce un elemento fondamentale della rete viaria a nord di Milano andando a costituire un'alternativa al tratto urbano dell'Autostrada A4 Milano - Venezia collegando la tangenziale nord di Milano alla A8. "Un orgoglio inaugurarla alla presenza del ministro - ha concluso Fontana - dopo diversi anni di lavoro e ricorsi, ormai tradizionali nel nostro Paese, a cui la forte volontà del concessionario e di tutte le Istituzioni non si è arresa". Positivo in merito all'inaugurazione il ministro Salvini: "Fondamentale nella realizzazione delle infrastrutture è il rapporto con i sindaci dei territori. Questa è un'opera che era partita nel 2008. Lavoriamo per velocizzare la realizzazione di intervento che in alcuni casi scontano ritardi di decenni. C'è bisogno di strade, autostrade e ferrovie all'avanguardia". (segue) (Com)