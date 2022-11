Lombardia: inaugurato oggi il completamento della tangenziale A52 Rho-Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opera, ha poi sottolineato l'assessore Terzi, era attesa da tempo "da chi transita dentro e fuori Milano ma anche da tutti i lombardi". "Ha una valenza notevole anche dal punto di vista architettonico e acustico: ne è un esempio la galleria fonica che permetterà di contenere l'inquinamento acustico proveniente dalla Milano Meda. Un'infrastruttura moderna, tecnologica e di assoluta rilevanza in termini di viabilità interprovinciale finalmente al servizio dei cittadini lombardi". Secondo il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala si tratta di un intervento "strategico e utilissimo che permetterà alla zona a nord di Milano e alla Brianza di agevolare il traffico anche nelle ore di punta nelle direttrici est e ovest, normalmente intasate. Infrastrutture utili e proiettate in avanti, perché serviranno anche alla mobilità del futuro". "Un'opera - ha sottolineato l'assessore La Russa - che Regione ha sostenuto e che costituisce un fiore all'occhiello per la viabilità lombarda. Viabilità più fluida, quindi meno intasamenti e meno ingorghi, significa anche benefici dal punto di vista ambientale. Questa Amministrazione regionale in cinque anni si è distinta per la capacità di realizzare molte infrastrutture che migliorano la vita dei cittadini e proseguiremo convintamente in questa direzione". "Il nostro Paese, come ha detto bene il ministro Salvini, deve poter correre in sicurezza - ha evidenziato l'assessore regionale Bolognini - e avere il coraggio di investire in infrastrutture importanti per il territorio. Oggi ne abbiamo un esempio rilevante e decisamente all'avanguardia". "Sono stato sindaco di Paderno Dugnano - ha commentato il sottosegretario regionale Alparone - negli anni in cui procedeva la costruzione di quest'opera, che ha vissuto una serie di difficoltà anche dovute all'antropizzazione di quest'area. L'iter è stato faticoso, ma ora ci siamo e dobbiamo portare avanti anche gli altri progetti di mobilità urbana attualmente sul tavolo". (Com)