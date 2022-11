Speciale infrastrutture: inaugurata nuova rotatoria fra Sr 307 Strada del Santo e via Anconetta in provincia di Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata la rotatoria tra la SR 307 "Strada del Santo" e via Anconetta nel comune di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. È "un intervento infrastrutturale dalle ricadute non solo in termini di viabilità ma anche in termini economici, per un territorio che dal punto di vista industriale, agricolo e commerciale è uno dei più vivaci della Regione. La riqualificazione realizzata consente quindi non solo maggiore sicurezza per chi quotidianamente percorre la Strada del Santo, ma definisce anche un complessivo alleggerimento del traffico veicolare, migliorando le condizioni di guida" ha spiegato la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti. "L'intervento – ha poi proseguito - è stato concepito per avere un minimo impatto paesaggistico e per integrarsi perfettamente con il contesto di riferimento: il territorio è infatti quello del Graticolato Romano, che per tradizione storico-culturale e valore agricolo ed economico, è uno dei più rappresentativi della storia e dell'identità della nostra regione". (Rev)