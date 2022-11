Speciale infrastrutture: Descalzi (Eni), siamo riusciti a sostituire per questo inverno circa il 50 per cento del gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni è riuscita a sostituire per questo inverno circa il 50 per cento del gas russo di sua spettanza. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parlando a “Rai News 24” a margine della Cop27 in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto. Secondo l’Ad di Eni tra il 2024 e il 2025 si riuscirà a sostituire circa il 100 per cento del gas importato da Eni dalla Russia. Descalzi ha sottolineato che ci sono progressi positivi per quando riguarda il gas scoperto e su cui la compagnia ha investito. “La destinazione sarà in Italia”, ha sottolineato Descalzi, osservando che vi è il problema delle infrastrutture di trasporto, su cui si sta lavorando sia a livello di governo che a livello industriale. “Io spero proprio che ce la faremo”, ha concluso l’Ad di Eni. (Cae)