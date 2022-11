Speciale infrastrutture: Zelensky, forze russe hanno distrutto infrastrutture principali di Kherson prima di ritirarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno distrutto le infrastrutture critiche nella città ucraina di Kherson, prima di ritirarsi. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Prima di fuggire da Kherson, gli occupanti hanno distrutto tutte le infrastrutture critiche: comunicazioni, acqua, riscaldamento, elettricità", ha spiegato il presidente, secondo cui le autorità locali hanno già dovuto procedere allo sminamento di migliaia di esplosivi lasciati dalle truppe russe. Il sindaco ucraino di Kherson, Roman Holovnia, ha affermato che la situazione umanitaria nella città è "grave" a causa della mancanza di acqua, medicine e pane. "Al momento non ci sono abbastanza medicine, non abbastanza pane perché non si può cuocere: non c'è elettricità", ha detto. (Kiu)