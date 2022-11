Migranti: ministro Interno francese, Regno Unito cambi per non essere più "terra di attrazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I britannici "devono cambiare" affinché il Regno Unito non sia più una "terra 'attrazione" migratoria. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Voix du Nord". Londra deve cambiare "le regole" del suo "mercato del lavoro perché si può lavorare senza documenti nel Regno Unito", ha affermato il ministro. "Hanno bisogno di una relazione normale con l'Unione europea, di un trattato mai applicato da (l'ex premier) Boris Johnson", ha affermato Darmanin, che si è detto favorevole alla creazione di "vie legali di immigrazione" "La loro assenza favorisce il lavoro in nero e il passaggio di piccole imbarcazioni", ha affermato il ministro. (Frp)