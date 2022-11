Energia: Terna, al via centro di eccellenza Tyrrhenian Lab per accelerare transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, ha sottolineato come il Tyrrhenian Lab sia “un progetto sostenibile, che farà crescere l’intero sistema elettrico e valorizzerà il territorio del Sud Italia”. A pieno regime, nelle sedi del Tyrrhenian Lab “lavoreranno almeno 200 persone con un indotto di mille ulteriori professionisti coinvolti. Con l’avvio di questo importante centro di formazione di eccellenza – ha aggiunto – Terna ribadisce l’impegno nello sviluppo di competenze altamente specializzate, che aiuteranno il sistema a cambiare marcia seguendo quelle che secondo noi sono le direttrici fondamentali: investimenti decisi sulle rinnovabili, sulle reti e sugli accumuli di energia elettrica”. La rete elettrica, secondo l’Ad di Terna, “rimane per il futuro il vettore energetico fondamentale”. Il futuro dell’Italia è quello di "essere un hub energetico". Donnarumma ha poi specificato come Terna abbia pianificato investimenti nei prossimi dieci anni per almeno 20 miliardi per garantire l’elettrificazione completa del Paese e le interconnessioni internazionali. Sulle interconnessioni elettriche, invece, “riteniamo che l'Unione europea possa approvare a breve anche il collegamento con il Nord Africa": in particolare, per il cavo sottomarino di interconnessione elettrica con la Tunisia “dovremmo a giorni sapere qualcosa, comunque noi siamo ottimisti. È un collegamento – ha spiegato Donnarumma – che per il futuro dell’area mediterranea è molto importante. Dovrebbe essere un collegamento a cui partecipano Italia e Tunisia con la copertura dei fondi europei, credo non sia condiviso con altri Paesi”. (segue) (Rin)