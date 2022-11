Energia: Terna, al via centro di eccellenza Tyrrhenian Lab per accelerare transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I master avranno una durata di 12 mesi e punteranno a creare nuove professionalità dotate di competenze manageriali, ingegneristiche informatiche e statistiche; i 45 studenti selezionati saranno assunti nelle sedi territoriali di Terna e potranno operare in qualità di esperti di algoritmi e modelli per il mercato elettrico, esperti di sistemi di analisi e regolazione, esperti di gestione degli apparati di campo, esperti dei Sistemi di automazione di stazione (Sas) ed esperti di Sistemi IoT di stazione. In soli due mesi, tra il 18 luglio e il 18 settembre, nonostante la pausa estiva, sono pervenute ben 170 domande di ammissione. Di queste, il 45 per cento a Cagliari, il 31 per cento a Salerno e il 24 per cento a Palermo. Rispetto al totale delle domande ricevute, è stata registrata una elevata partecipazione femminile: circa il 21 per cento, dato superiore alla media delle facoltà di ingegneria. La maggior parte dei candidati ha una laurea in Ingegneria energetica (23 per cento), seguiti da laureati in Ingegneria elettrica e meccanica. Infine, il Tyrrhenian Lab ha destato l’attenzione anche di studenti provenienti da atenei diversi rispetto ai tre direttamente coinvolti: sono pervenute, infatti, domande di ammissione anche da laureati dell’Università Federico II di Napoli, del Politecnico di Torino e de La Sapienza di Roma. “Il master avrà lo scopo di formare e specializzare i giovani laureati in materie specifiche sulla transizione energetica”, ha concluso Donnarumma. (Rin)