Spagna: ministra Maroto, affronto candidatura a sindaca Madrid con entusiasmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, ha detto di affrontare la sua candidatura a sindaca di Madrid per il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "con entusiasmo", dicendosi "determinata" a proporre soluzioni alla "mancanza di un progetto" dell'attuale sindaco, José Luis Martinez Almeida. Maroto, tuttavia, non ha chiarito per il momento quando lascerà il suo incarico nel governo. "Ora toccherà alla militanza decidere", ha sottolineato la ministra, sicura di essere "la candidata ideale per tanti madrileni che sperano di cambiare le politiche di questa città". Maroto ha aggiunto che per ora continuerà "per un po'" al ministero per completare il suo lavoro. (Spm)