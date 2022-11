Tlc: Picierno, Ue consapevole della centralità settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Parlamento europeo “siamo consapevoli della centralità del settore delle telecomunicazioni”. A dirlo il vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, nel corso di un collegamento da Bruxelles con il Forum nazionale delle telecomunicazioni organizzato oggi a Roma da Asstel. “Pensiamo di dover essere in grado di mettere in pratica in Italia, e negli altri Paesi, delle strategie vincenti per venire incontro alle necessità degli operatori e degli utenti e per essere all’altezza delle sfide future” ha aggiunto ricordando “le iniziative chiare per regolamentare il settore e creare un vero mercato digitale europeo”. Il Parlamento europeo “vuole rafforzare il quadro normativo” anche per “proteggere la filiera Europea”, ha concluso. (Rin)