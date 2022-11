Lazio: Corecom e università di Cassino, siglato protocollo di intesa triennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siglato oggi nella sede del Consiglio regionale del Lazio, alla Pisana, il protocollo d'intesa tra il Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni, e l'Università di Cassino. L'accordo è stato firmato, per parte Corecom, dalla presidente Maria Cristina Cafini, e, per conto dell'ateneo cassinate, dal rettore Marco Dall'Isola. Il documento, che ha durata triennale e si compone di 14 articoli, mira a promuovere iniziative formativo/educative congiunte e il coordinamento di attività concernenti materie di comune interesse. Si tratta in particolare, come elencato all'articolo 2 del protocollo, dei temi della digitalizzazione della pubblica amministrazione, della protezione dei diritti dei disabili nell'accesso alle comunicazioni, della verifica del rispetto della parità di genere, della media education e della verifica del rispetto dei limiti delle emissioni elettromagnetiche. (segue) (Com)