Lazio: Corecom e università di Cassino, siglato protocollo di intesa triennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie ai giornalisti e ai tecnici di Agenzia Nova che ogni giorno lavorano per permettere a tutti noi di informare e informarci" Marco Vincenzi

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- Per la presidente del Corecom, lo scopo è quello di "definire e istituzionalizzare le collaborazioni tra l'Ateneo e il Corecom affinché esse abbiano una natura non episodica"; il rettore si è detto molto soddisfatto di sottoscrivere questo accordo, ricordando come l'Ateneo di Cassino persegua "con convinzione e in modo transdisciplinare la trasformazione digitale". Le parti sono state poi ricevute dal Presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, secondo il quale "la collaborazione tra il Corecom e l'Università di Cassino testimonia quanto siano cruciali le sinergie per attuare gli obiettivi fondamentali per la crescita del territorio". Per il consigliere Pasquale Ciacciarelli, presidente della terza commissione consiliare, Vigilanza sul pluralismo dell'informazione, "con la sottoscrizione di questo protocollo d'intesa si vuole dare ancora più forza all'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale", nell'ambito di un lavoro sul dettato normativo che, d'altro canto, "rafforza il Corecom e lo lega sempre di più ai territori". (Com)