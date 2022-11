Sud: Carfagna (Azione-Iv), Calderoli inaccettabile, autonomia e Lep vanno fatti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preoccupano le parole del ministro Calderoli, che conferma l'intenzione di procedere con l'autonomia differenziata rinviando a un secondo momento la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che lo Stato deve finanziare ovunque". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, deputata di Azione-Italia viva, che aggiunge: "Calderoli dice che 'non c'è tempo' per definire i Lep, ma il precedente governo ha dimostrato il contrario definendo e finanziando in pochi mesi i Lep su asili nido, assistenti sociali, trasporto scolastico degli alunni con disabilità. Il governo metta nel conto un'opposizione durissima se procederà sulla strada indicata da Calderoli, che con il principio della spesa storica rischia di spezzare l'Italia a metà e di condannare il Sud a un eterno sottosviluppo, in totale contraddizione con il vantato patriottismo della destra". (Com)