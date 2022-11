Tunisia: ministro Affari sociali incontra ambasciatore Indonesia, focus su relazioni di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari sociali della Tunisia, Malek Ezzahi, ha ricevuto oggi, presso la sede del dicastero, Zuhairi Misrawi, l'ambasciatore dell'Indonesia. Lo riferisce il ministero in un breve comunicato stampa pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Durante l'incontro, le parti hanno discusso "le modalità per stabilire relazioni di cooperazione in campo sociale tra Tunisia e Indonesia e per beneficiare delle esperienze dei due Paesi nei settori della cura di gruppi con bisogni speciali e della protezione sociale".(Tut)