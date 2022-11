Roma: agguato a Prenestina, uomo spara a 24enne in strada, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agguato in via Prenestina, a Roma, dove un uomo di 70 anni ha sparato a un 24enne. Il fatto è avvenuto al civico 673, davanti all'ingresso di un'agenzia Snai. L'uomo ha esploso un colpo d'arma da fuochi nei confronti del giovane, di origini egiziane, colpendolo alla gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, che hanno fermato il presunto responsabile e lo hanno condotto in caserma. Il 24enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Tor Vergata. (Rer)